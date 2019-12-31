根據全美房地產經紀人協會（NAR）30日數據顯示，衡量未來房市活動的指標－已簽約待過戶成屋銷售，11月數據月增1.2％至108.5。NAR同時上修10月數據。

若與去年同期相比，11月已簽約待過戶成屋銷售則攀升7.4％。該數據是成屋銷售的重要指標，顯示未來幾個月內房市成交展望。

其中，西部已簽約待過戶成屋銷售較上月增加5.5％，而中西部銷售也有成長，但南部與東北部銷售則出現下滑。

(工商 )