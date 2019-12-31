美11月待過戶成屋銷售月增1.2% 08:402019/12/31 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 根據全美房地產經紀人協會（NAR）30日數據顯示，衡量未來房市活動的指標－已簽約待過戶成屋銷售，11月數據月增1.2％至108.5。NAR同時上修10月數據。 若與去年同期相比，11月已簽約待過戶成屋銷售則攀升7.4％。該數據是成屋銷售的重要指標，顯示未來幾個月內房市成交展望。 其中，西部已簽約待過戶成屋銷售較上月增加5.5％，而中西部銷售也有成長，但南部與東北部銷售則出現下滑。 (工商 ) #銷售 #成屋 #成屋銷售 #過戶 #數據 也許您會感興趣 推薦閱讀 利多不斷 283家陸企業績報喜 04:092019/12/27 焦點新聞 北市新成屋價格 直逼預售屋 04:092019/12/27 財經要聞 韓上博恩數據持續飆 網驚：公司年輕人都在看！ 07:592019/12/27 政治 萬士達卡：美國年終旺季整體零售銷售上揚3.4％ 08:562019/12/27 財經 1月怎麼賺？專家曝4大類股飆漲明牌 08:022019/12/28 財經 陸地方GDP統計 明年起中央說了算 04:092019/12/28 話題觀察 年終買氣爆棚 亞馬遜業績改寫歷史新高 04:092019/12/28 全球財經 《韓股》觀望北韓局勢、出口數據，韓股近持平 12:162019/12/30 財經 「超時空轉移」不是夢！數據瞬間傳輸先辦到了 19:052019/12/30 國際 半導體需求升溫與大陸數據轉好 帶動亞股吸金 20:412019/12/30 財經 財經熱門新聞 絕不在3個地方花大錢 有錢人超省錢習慣曝光 - 財經 1分鐘財經掃描》台積電獨吞美大廠肥單 明年旺到爆 - 財經 如何締造台積電神話？ 張忠謀揭奪單祕訣 - 財經 超微新CPU訂單 台積全包 - 財經要聞 - 工商時報 只贏幾場戰鬥別開心！ 台積電、三星步入關鍵之爭 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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