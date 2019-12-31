澳洲傳奇女將瑪格莉特寇特即將慶祝全滿貫50周年。（美聯社資料照）

新年1月的澳網將迎接自國傳奇女將瑪格莉特寇特(Margaret Court)的「全滿貫」50周年(她在1970年橫掃四大滿貫賽冠軍)，但是77歲的瑪格莉特又在這時發表了爭議言論，她痛批跨性別教育正在侵蝕澳洲孩童與女子運動的未來。

瑪格莉特以牧師身分證道時表示：「我們7歲和8歲的孩童開始搞不清楚自己是男是女，我說請他們翻一下(聖經)創世記就知道了。就是男和女而已。你不能在他們這個年紀灌輸跨性別思想，害他們連自己是誰都不知道。」

瑪格莉特是著名的反同性戀者，但她這次將砲火集中在跨性別者：「所謂LGBT團體，他們會後悔把T(跨性別者)加進聯盟裡，特別是女子體壇，跨性別會衍生無窮的問題。」她還批評政府和媒體高舉政治正確的大旗，實質上卻進行魔鬼般的思想審查。

諷刺的是，「女金剛」娜拉提洛娃(Martina Navratilova)是女同性戀，她痛恨瑪格莉特，曾請求把「瑪格莉特球場」改名，因為恐同者沒資格享有這個榮譽。然而女金剛自己今年又砲轟跨性別者，聲稱這些人擾亂女子體壇，被網民打成「恐跨性別者」。

LGBT維權人士呼籲澳網不要表揚瑪格莉特，澳洲廣播節目的Gus Worland說：「澳網叫我們把體育和政治分開，但我覺得不行。瑪格莉特是個散布仇恨言論的爛人，應該把她永遠逐出球場。」

(中時電子報)