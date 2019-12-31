陳綺貞被拍到和眼鏡男熱吻。(圖／CTWANT提供)

「文青女神」陳綺貞日前被拍到熱吻一名眼鏡男，未料男方身分遭起底，是有2個小孩的人夫，對此，陳綺貞透過經紀公司發聲明表示錯愕，稱不知道對方家庭狀況，但正宮仍氣炸，揚言要告陳綺貞，近日正宮終於出面接受訪問，3度聲淚俱下，更氣罵她就是「披了文青外表的慾女」

據《鏡週刊》報導，正宮認為陳綺貞知道男方的婚姻狀況，因為他沒辦法「全天候開啟戀人模式」，尤其假日家庭、孩子都有活動，對於陳綺貞稱錯愕難過，正宮也不滿「還裝無辜！我跟小孩才是最大的受害者。」訪談中也3度崩潰落淚，痛罵陳綺貞「就是破壞人家家庭的小三，披了文青外表的慾女」。

另外正宮也透露，陳綺貞和老公應該是1年前買賣相機認識，從那時開始，老公就開始注重外表，積極健身、連打扮也改變，還常行蹤成謎，而老公被拍到和陳綺貞熱吻那天晚上，說要去誠品，結果竟是去激情約會，正宮看到新聞時徹底心碎，才知道老公這1年來對她的「冷暴力」，都是因為陳綺貞，她也透露數度動念輕生，目前定期求診身心科。

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(中時電子報)