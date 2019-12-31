中央氣象局表示，今 (31日）晚跨年夜到元旦清晨是這波冷空氣最強的時候，屆時中部以北及東北部低溫將下探至13-15度，提醒參加跨年活動的民眾務必做好保暖。

氣象局指出，今日北台灣白天氣溫稍涼，高溫約17度左右，其他地方約20-24度；白天北部及東半部降雨仍明顯，尤其今晚到明天上午前北台灣的雨會較為持續，請多留意，明（1）晚之後降雨會趨緩，剩下基隆北海岸及宜蘭還有較高的降雨機率，至於中南部的雨下午就有機會停下來，轉為多雲到晴的天氣。

天氣職人吳聖宇表示，台灣附近的水氣從明（1）日清晨過後將逐漸減少，中南部可望轉為雨後多雲的天氣，跨年夜在桃園、台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮等地仍有些小雨或飄雨的機會，但雨勢明顯減緩，其他地方大致為多雲天氣為主，元旦清晨在東北部、東部雲層仍厚，想要看到曙光還是盡量往中南部走比較理想。

根據環保署空氣品質預報資訊：今日受東北季風影響，可能挾帶微量境外污染物，竹苗以北及東半部迎風面擴散條件佳，且有降雨機會，中南部地區位於下風處，須留意污染物累積情形；北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級，中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級，馬祖、金門受華南地區微量境外污染物影響，部分時段可能達「橘色提醒」等級。

(中時 )