外資放年假還沒回來，但大盤成交量先回溫了，成交量放大顯示市場人氣、信心回歸，顯然台股在新台幣升值、權值股持穩之下，市場投機力開始升溫。

從盤面來看，被動元件漲勢擴散到二線族群，主要是「漲價」效應使然，一般而言，產業趨勢從最壞狀況過去產能吃緊缺貨漲價，通常一氣呵成，漲價反映的是「供不應求」，說明該產業的復甦力道轉強了，這也是市場中實戶資金願意進場的關鍵。

其實，從產業面觀察，記憶體也同樣有漲價利基，雖然因投機力逗留在被動族，導致短期股價進入整理，一旦整理完畢則波段行情可期，股價漲升的後盾就是「基本面」，基本面好的公司抱牢就對了。

技術面分析，目前台股沿著10日均線穩步走高，因為成交量有溫和放大，雖然還不到設定的1300億元水準，但至少維持在1100億元以上，顯示投機力的活潑度增加，適度的增量就有利於短多的輪動。(倫元投顧提供)

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