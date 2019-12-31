去年，故宮院長陳其南提出「三階段完成故宫轉型的藍圖」，其中提到要將故宮展出的全部內容南移，並成立新的「東方書畫美術館」與「東方工藝美術館」。台大政治系教授蘇宏達質疑，故宮的名字消失，就完成了民進黨去中國化的文化大革命，當時就遭調查局「查水表」，如今民進黨打算強行通過《反滲透法》，也讓他想問「是誰，在封殺台灣人的言論自由？」

蘇宏達當時在臉書提出質疑，認為陳其南的計畫就是消滅故宮，因為故宮是中華文化在台灣，最具代表性的象徵跟連結，只要實質上把故宮改為東方，改成東亞文物館，就完成了民進黨去中國化的文化大革命。

如今，隨著《反滲透法》爭議延燒，蘇宏達也提起不久前被政府查水表的經歷。蘇宏達說，今年12月10日凌晨，從歐洲返台，才落地打開手機就收到妻子的簡訊，「你去年在臉書批評政府的故宮政策，出事了。快回。」

就在蘇宏達回國的前一天，有員警找上門要提訊他，因人在國外、妻子上班、孩子上學，只有癌末孱弱的岳母和外勞在家，嚇得她連連打電話給妻子問，「宏達是做了什麼歹事，警察大人要抓他。你快回來呀！」妻子得知後立刻直奔警局。員警表示，去年蘇宏達在臉書批評故宮的文章，「被控違反社會秩序維護法第六三條第五項，『散佈謠言，足以影響公共之安寧者。』」可處三日以下拘留或新臺幣三萬元以下罰鍰。

妻子仔細閱讀相關條文，也立刻打電話請教律師，並指出「違反本法行為，逾二個月者，警察機關不得訊問丶處罰」，所以去年11月的事已經過了追溯期。員警聽員也笑逐顏開，說「太好了，我們可以據此結案，向調查局交差。」其他員警也唸著「「又叫我們處理這種事，真是＊％＄＃＠。」」

蘇宏達聽到「調查局」暗暗一驚，心想「這顯然不是一個單純的檢舉，而是當權者針對質疑政府政策者的一個震懾和恐嚇」。果然調查局否決了警局的報告，要求繼續調查，12月18日就收到通知書，要求在期限內前往警局應訊，否則將逕行處分或移送。

12月20日上午，蘇宏達在律師陪同下前往警局，律師也說，執業25年來第一次陪同當事人到小房間應訊，應訊椅兩旁扶手都有手銬丶全程錄影錄音，「應該就是一個準求供的設備」。對於去年故宮一事的PO文，蘇宏達據實以告，並強調一切有憑有據，而律師也安慰他「你應該不會有事」、「他們只是想嚇嚇你」。

蘇宏達坦言並不擔心，只是警察根本也不想碰這個案子，何況追溯期也過了，但調查局強力交辦，他們也沒辦法，且還是行政院直接下令調查局處理，若一個台大教授有憑有據的政策評論都會受到震懾和恐嚇，何況一般人？「那麼，以後誰還敢批評政府、議論政策？台灣不就成了一言堂？」

最後，蘇宏達也質疑，「台灣人，還能自由說話嗎？還能自在活潑地談論時事丶批評政策嗎？」一個失去言論自由的台灣，怎麼凝聚人心、捍衛民主、對抗極權，「誰？是誰，在封殺台灣人的說話自由？」

(中時電子報)