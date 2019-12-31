白宮貿易顧問納瓦洛30日在華府針對美中第一階段貿易協定表示，兩國可能開年不久簽署這一協議，但最終什麼時候簽署要由川普總統或貿易代表萊海澤確認。先前，港媒30日也引述消息人士指出，大陸國務院副總理劉鶴本周出訪美國華盛頓，將與華府簽署第一階段貿易協定。

路透引述香港英文《南華早報》30日報導，消息人士表示：「華盛頓已發出邀請而北京已接受。」報導指中國代表團看來會在美國逗留數天，直至下周周中。

美國之音報導，納瓦洛周一在福斯新聞受訪時說：「我們可能在今後一兩個星期裡簽署，我們只是正在等翻譯完成。」

美中兩國兩個多星期前宣布達成第一階段貿易協定，此後雙方一直表示目前仍正在履行翻譯校對等必要程序，但一直沒宣布何時正式簽署。

納瓦洛表示，他不認為協議還會出現任何困難。此外，這份86頁長的協定，除了包含有關保護智慧財產權的內容外，對強迫技術轉移來說也是一個很好的起點。

美國之音稱，美貿易代表萊海澤曾說兩國將在明年1月第一個星期簽署第一階段貿易協定，但這將是部長級的簽署儀式。白宮首席經濟顧問庫德洛隨後表示，第一階段協議將由主持談判的美國貿易代表萊海澤和大陸副總理劉鶴簽署。

路透30日報導稱，中美13日宣布達成第一階段貿易協議後，美國續有官員如財長穆努欽、貿易代表萊海澤說兩國會在2020年1月簽約。但都沒釋出協議詳情，從未有協議文本資料釋出。

不論在協議達成的消息公布之前或之後，都有人在猜測究竟會是部長級官員簽署，或是如傳聞所說，川普與習近平在達沃斯世界經濟論壇（WEF）簽字。

路透報導，從劉鶴將赴美簽訂協定的安排看來，兩國領導人應不會在第一階段協定簽署時在場。

「第一階段貿易協定」的說法，首次出現在陸美10月10日至11日第13輪貿易談判。美國總統川普在白宮接見陸方代表團團長、國務院副總理劉鶴後，宣布兩國達成第一階段貿易協定。川普稱之為「實質性第一階段貿易協定」。取代兩國本擬達成的全面協定。

(中時 )