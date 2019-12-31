2020總統大選辯論會，國民黨候選人韓國瑜拿出手機遭質疑違規。蔡英文連任辦公室發言人莊瑞雄則諷刺，「我想韓市長真的是奇才，連這樣的一個場合都有辦法做出異於常人的舉動出來」。對此，國民黨立委候選人孫大千反批蔡英文在總統大選辯論會中，再次展現「三個無可救藥」。

莊瑞雄昨指出，韓國瑜做出一些創舉，首先是公然在辯論時帶手機，第二是沒有遵照遊戲規則，交叉詰問時就把手版拿出來，第三則是針對提問媒體大肆抨擊。

對此，孫大千反批蔡英文在總統大選辯論會中，展現出「三個無可救藥」。孫提及一、無可救藥的堅持扮演「人肉讀稿機」的角色，忠實的把幕僚準備的講稿朗讀出來，甚至連罵人都必須看稿。二、無可救藥的「自我感覺良好」，活在漂亮的經濟數據當中，與基層庶民的感覺天差地遠，完全沒有任何自我反省的能力。

第三點，孫大千批蔡英文無可救藥的「推卸責任，閃避問題」，無論是楊蕙如、陳水扁、陳師孟，都和蔡英文沒有關係，全部推得一乾二淨。「令人不禁懷疑，中華民國真的有總統在上班嗎？」

(中時電子報)