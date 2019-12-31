受到美股下跌，以及短線漲多衝擊，被動元件類股早盤悉數開低，龍頭大廠國巨（2327）以下跌開出，僅華新科（2492）小漲開出。

12月以來，被動元件類股挾著庫存落底、價格止穩題材，營運谷底已過，反映明年度營運可望重返成長，累計國巨12月漲幅已達34％，二哥華新科還有補漲效應助陣，單月漲幅超過國巨，達35％。

(工商 )