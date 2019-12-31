美股漲多回檔 被動元件開盤下跌 09:242019/12/31 工商 李淑惠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 受到美股下跌，以及短線漲多衝擊，被動元件類股早盤悉數開低，龍頭大廠國巨（2327）以下跌開出，僅華新科（2492）小漲開出。 12月以來，被動元件類股挾著庫存落底、價格止穩題材，營運谷底已過，反映明年度營運可望重返成長，累計國巨12月漲幅已達34％，二哥華新科還有補漲效應助陣，單月漲幅超過國巨，達35％。 (工商 ) #被動元件 #國巨 #華新科 也許您會感興趣 推薦閱讀 15檔低位階股 法人加碼 04:102019/12/27 證券．權證 熱門股－華新科 法人大買股價飆 04:092019/12/28 證券．權證 PA業務撐腰 MLCC續漲價 頎邦華新科 擁題材 04:092019/12/29 產業特刊 12682就在眼前 散戶要趕快賣光股票？ 00:032019/12/30 財經 5G手機明年出柙 被動元件備貨潮蠢動 04:102019/12/30 財經要聞 權證星光大道－MLCC漲聲起 華新科看旺 04:102019/12/30 證券．權證 凱基投顧本周看好被動元件、CCL等五大題材類股 08:582019/12/30 財經 逐洞賽》華冠投顧分析師吳官隆 16:332019/12/30 財經 長華攜天正國際 攻檢測設備 04:102019/12/31 證券．權證 漲價概念股 被動元件族群領漲 04:102019/12/31 證券．權證 財經熱門新聞 1分鐘財經掃描》台積電獨吞美大廠肥單 明年旺到爆 - 財經 絕不在3個地方花大錢 有錢人超省錢習慣曝光 - 財經 如何締造台積電神話？ 張忠謀揭奪單祕訣 - 財經 富士康訂單恐遭瓜分 傳華為5G手機找陸企代工 - 即時 12682就在眼前 散戶要趕快賣光股票？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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