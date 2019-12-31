美股受獲利了結氣氛影響，四大指全數下跌。台股年底封關最後一個交易日，開跌34.18點，開在12,019.19點，台積電（2330）開盤下跌3元，開在331元，壓低台股加權指數。

美股12月30日在投資人決定減少曝險度、獲利了結賣壓出籠的影響下從歷史新高拉回，道瓊工業平均指數、那斯達克指數及標準普爾500指數都創下約四周以來的最大單日跌幅。

元富投顧指出，台股在內外資的加持下，指數仍有上漲力道。台股於2019年12月13日帶量突破11,900點後，中期應該進入盤堅架構，指數區間先以11,913～12,500看待。

台股目前「移動平均線，還是多頭排列」，顯示大盤架構形式比人強，現階段選股兩大重點，第一、短線而言，12月營收大爆發的股票，中期股價經過整理。第二、波段而言，選擇股價低基期，2020年第一季淡季不淡，週線出現大底格局股。

目前盤勢仍是多方，OTC指數和上市指數同步轉強，內外資均站在多方。12月營收概念股和跨年度低檔股可當成觀盤重點，近期業績股有加溫跡像，台積電最具代表性，未來主流股的輪動方向，將決定大盤強度。

(工商 )