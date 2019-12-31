2019年全球股市在美中貿易戰中多頭續航，而進入2020年股市該如何看待？4位財經專家和基金經理人提供專業建議，整體來說，2020不論是台股或全球股市，與其問大盤指數是不是會再創新高，更重要的是挑選投資標的，換句話說就是「選股不選市」。

財金專欄作家白富美認為，整體投資氣候良好，2020一定要投資，惟投資牽涉個人意願和財力，對於無法動用很多資金者，選擇一檔全球型股票基金或區域型股票基金是參與全球股市多頭的穩健選擇。

白富美表示，以MSCI世界指數年度報酬來看，過去30年中，9年全球股市是負報酬，其他21年都是正報酬；千禧年碰上科技泡沬、2001年911恐攻和2003年SARS，MSCI世界指數連續三年下跌外，全球股市下跌的隔一年，經常會跌深反彈，之後還可望持續走高。

在投資建議上，白富美主張，財力佳或有特定（例如退休）理財目標者，2020年股票投資，除可布局強者恆強美股外，也可布局相對承壓的新興股市，對特定市場有偏好者，單一國家如中國、俄羅斯、印度或區域型股市如新興亞洲，多元布局爭取多元投資機會。

2019年台股第一名的安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，從產業基本面2020台股依舊有行情，但重點是基金經理人主動發掘投資機會。2020不論是台股或全球股市，與其問大盤指數是不是會再創新高，更重要的是挑選投資標的，換句話說就是「選股不選市」。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，2019年經濟低基期以及全球廠商因應中美貿易戰已積極調整生產線及製造地，加上全球PMI製造業指數、存貨銷售指數都有觸底，預估2020年全球經濟能夠恢復正成長。目前台股本益比約為18倍，股價淨值比約為1.75倍，評價面合理未過熱，在景氣溫和擴張支持下，持續正向看待台股，選股仍為勝出關鍵。

野村投資長周文森認為，全球經濟溫和成長，資產評價有差異、破壞式創新技術和新商業模式的環境下，2020年是非常適合投資股市的一年，但想要有超越大盤的表現，選股仍是關鍵，新興股市不再只著重於高經濟增長，選股的重要性也提升，持續看好中國股市。

周文森進提醒投資人，目前市場已反映近期經濟活動的復甦，評價面位於相對高點，有可能引發獲利了結賣壓，若年底和年初有修正，修正都是進場布局的甜蜜點，例如美股目前評價較昂貴，但獲利成長轉佳，因此持續看好，當美股股價淨值比來到約19.5倍時，可以先獲利了結，回落至18倍以下則是很好的進場時機。

(時報資訊)