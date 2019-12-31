美股消息面：

1.美國商務部公布，11月商品貿易逆差為632億美元，較10月的逆差668億美元縮小，並少於市場預估的逆差687億元。11月商品進口額月減1.3%，為1995.68億美元；出口額月增0.7%，為1363.75億美元。批發庫存大致與10月持平，為6747億美元。零售貿易庫存減少0.7%，為6619億美元。

2.美國12月芝加哥採購經理人指數（PMI）為48.9，較11月的46.3高攀升，並高於市場預估的48，但仍處於榮枯分界點50以下。

3.全美不動產協會（NAR）公布，美國11月簽約待過戶成屋銷售指數月增1.2%，為108.5，符合市場預期。與去年同期相比，11月簽約待過戶成屋銷售急升7.4%。

4.美中兩國可望在下周簽署首階段貿易協議，避險情緒降溫，美元走低，周一紐約尾盤ICE美元指數跌0.18%，報96.743。

5.油價漲多回吐，周一紐約2月期油收跌4美分或不到0.1%，為每桶61.68美元，中止連漲4天的升勢。倫敦布蘭特2月期油收漲31美分或0.5%，為每桶68.47美元，該合約於周一結算。布蘭特3月期油收跌20美分或0.3%，為每桶66.87美元。

(時報資訊)