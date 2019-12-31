由Gogoro投資直營的共享電動機車平台GoShare，發布2019年營運成績單，服務上線120天，達成投放4,000輛電動機車、圈粉40萬，創造全球用戶數成長最快的紀錄。

GoShare在31日發布年度回顧，羅列多項成就，包括GoShare車輛平均每六分鐘被租借一次；上線三個月下來，用戶累積騎乘里程超過 300萬公里，相當於繞地球75圈、環島2,500次、忠孝東路走30萬遍。用戶騎乘GoShare電動機車，共省下25萬公斤二氧化碳排放，相當於大安森林公園一整年的吸碳量。

GoShare統計自家用戶發現，最受18～34歲年輕消費者青睞，用戶換電足跡不只開通服務範圍的台北市、桃園市，最遠竟有人騎到台中換電。用戶個人紀錄方面，GoShare個人租借最高達1,886次，最遠騎乘距離 325公里，換電高達 237次。

此外，GoShare舉辦多場社群活動，也獲得用戶用力迴響，包括進軍台北市前夕，逾70位粉絲接受挑戰，騎GoShare從桃園直衝台北；台北上線「牽新車」活動現場，300輛GoShare車秒殺；更有萬人響應瘋騎雙11騎乘任務等。

(工商 )