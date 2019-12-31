前總統馬英九31日清晨到高雄市楠梓區右昌國小，與國民黨高雄市第三選區立委候選人黃昭順一起當導護志工，送孩子進入校園。對於反滲透法在立法院進行表決大戰，馬英九說，他真的很擔心，這法律的範圍很廣，規定很嚴，但很多名詞定義不清楚，至今沒有主管機關，將來執行時，一定會有非常多的冤案、假案、錯案，成為打擊政治異己的工具

馬英九表示，他非常擔心台灣因此成為戒嚴時期；國民黨今天會動員，但民進黨站在立法院占多數可能會通過，這造成的禍害，不是現在可以想像的。

由於右昌國小門口前的車流量很大，有媒體問到校園門口前拜票，是否造成安全上的疑慮？馬英九說：「你看我像是拜票嗎？」校方對此表示，該校有2000名學生，每逢上學期間，都會出動30名人員到場維護秩序與安全。

談到選情，黃昭順說，目前很緊繃，要努力。她當導護志工很有經驗，會協助家長讓孩子下車，幫孩子脫掉安全帽，背上書包，並提醒該帶的便當盒等物品，護送孩子進入校園。

(旺報 )