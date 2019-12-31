同欣電（6271）早盤漲多休息，大股東凱美（2375）仍因同欣電股價近來大漲，持股市值明顯攀升，凱美目前持有同欣電12,445張，為主要大股東。

凱美今年前11月營收達41.73億元，受惠於凱美、智寶以及帛漢的合併效應，前11月營收年增率高達63.8％；且凱美為同欣電（6271）大股東之一，目前持股12,445張，持股比率7.53％，隨著同欣電換股合併勝麗，挑戰CIS龍頭利多激勵，同欣電股價飆漲，凱美持股市值因而水漲船高。

(工商 )