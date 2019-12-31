凱美擁同欣電 持股市值水漲船高 09:302019/12/31 工商 李淑惠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 同欣電（6271）早盤漲多休息，大股東凱美（2375）仍因同欣電股價近來大漲，持股市值明顯攀升，凱美目前持有同欣電12,445張，為主要大股東。 凱美今年前11月營收達41.73億元，受惠於凱美、智寶以及帛漢的合併效應，前11月營收年增率高達63.8％；且凱美為同欣電（6271）大股東之一，目前持股12,445張，持股比率7.53％，隨著同欣電換股合併勝麗，挑戰CIS龍頭利多激勵，同欣電股價飆漲，凱美持股市值因而水漲船高。 (工商 ) #同欣電 #凱美 #持股 #大股東 #市值 也許您會感興趣 推薦閱讀 同欣電擬吃下勝麗RW部門 04:092019/12/27 財經要聞 《半導體》同欣電溢價14.5％併勝麗，換股比1.244：1 16:482019/12/27 財經 《半導體》同欣電併勝麗，陳泰銘：拚全球CMOS封測龍頭 17:392019/12/27 財經 同欣電 換股併購勝麗 04:092019/12/28 財經要聞 同欣電併勝麗 搶CIS元件熱潮 一箭雙鵰 04:092019/12/28 財經要聞 同欣電 合併綜效看俏 04:092019/12/29 證券．權證 《半導體》同欣電娶勝麗，陳泰銘：掌握最強成長潛力 07:452019/12/30 財經 《半導體》強強結盟打世界盃，勝麗、同欣電齊嗨 10:012019/12/30 財經 同欣電併勝麗 股價聯袂大漲 04:102019/12/31 證券．權證 台灣權王－年底開派對 同欣電、正文湊熱鬧 04:102019/12/31 證券．權證 財經熱門新聞 1分鐘財經掃描》台積電獨吞美大廠肥單 明年旺到爆 - 財經 絕不在3個地方花大錢 有錢人超省錢習慣曝光 - 財經 如何締造台積電神話？ 張忠謀揭奪單祕訣 - 財經 富士康訂單恐遭瓜分 傳華為5G手機找陸企代工 - 即時 12682就在眼前 散戶要趕快賣光股票？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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