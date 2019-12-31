台北車展參展車商拚人氣，鈴木（Suzuki）汽車總代理金鈴汽車，有請卡通明星哆啦A夢助陣，於2020世界新車大展SUZUKI展區共同創造更適合全家人體驗玩樂的展示空間。

金鈴汽車表示，SUZUKI於2020世界新車大展現場，傳遞領先科技，自在生活Way of Life的企業形象，並沿用企業識別「S」天環，高掛於全場展區上方，另外以企業色彩「白」，呈現出簡潔與明亮的品牌個性凸顯出SUZUKI品牌的大器與無限的企業文化。

SUZUKI全車系於2020世界新車大展全數展出，同時為向消費者展現Jimny更多元的樣貌，特別展出加裝各式日本原裝配件打造Jimny特仕車，並為詮釋Nobody But Jimny不斷挑戰極限與各種可能性的越野精神，車展期間限定展出Jimny VR駕駛體驗機，由日本原裝來台且首次現身於活動現場中。

除Jimny特仕車外，如全新小改款的VITARA、連兩年獲車訊風雲獎「最佳進口都會車」的IGNIS、奪得2018年日本風雲車的SWIFT及SWIFT Sport、都會掀背BALENO、歐風休旅SX4等。剛於今年11月所發表的輕型商用車ALL-NEW CARRY也同步展出。

(工商 )