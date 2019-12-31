選戰倒數10天，國民黨總統候選人韓國瑜喊出民調「蓋牌」後，資深媒體人趙少康以他母親為例，表示民調真的有受到影響，直言韓國瑜這招有效！
趙少康在政論節目《少康戰情室》上表示，他妹妹昨天告訴他，她有天要陪母親去打麻將，此時，剛好來了一個民調電話，但母親急著去打麻將呀，所以母親就對電話大喊不要問那麼多啦！唯一支持蔡英文啦！然後，母親就把電話掛了。
趙少康一說完，全場來賓都笑了，趙少康也笑著表示，他不知道民調要怎麼勾，不過很顯然民調是受到影響的，所以某種程度也顯示了民調的失真。
(中時電子報)
選戰倒數10天，國民黨總統候選人韓國瑜喊出民調「蓋牌」後，資深媒體人趙少康以他母親為例，表示民調真的有受到影響，直言韓國瑜這招有效！
趙少康在政論節目《少康戰情室》上表示，他妹妹昨天告訴他，她有天要陪母親去打麻將，此時，剛好來了一個民調電話，但母親急著去打麻將呀，所以母親就對電話大喊不要問那麼多啦！唯一支持蔡英文啦！然後，母親就把電話掛了。
趙少康一說完，全場來賓都笑了，趙少康也笑著表示，他不知道民調要怎麼勾，不過很顯然民調是受到影響的，所以某種程度也顯示了民調的失真。
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