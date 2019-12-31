女星薔薔(林嘉凌)過去曾是《我愛黑澀會》固定班底之一，如今走性感路線，擁有美艷外貌與火辣身形，還有一身小麥色肌膚，充滿了美式風情，而她言行直率嗆辣，經常引發話題，頗受粉絲喜歡，而最近她泡裸湯的照片竟然曝光，讓人驚訝的是薔薔不但一絲不掛，且有拍到全身，清透池水根本遮不住春光，讓眾人直呼受不了！

走歐美路線的薔薔，這次尺度全開！她最近在IG上曝光了泡湯照，赫見她一絲不掛在水中根本是「裸湯」，且直接全身入鏡，其中一張照片她雙手環胸，擠出渾圓美乳，下半身則僅靠角度跟些微的水花稍微遮掩重要部位，下半身根本一覽無遺，而另一張照她則是毫無遮掩背對站著，美背與蜜桃翹臀大方露出，相當養眼。

而薔薔對於大尺度裸露，顯然非常有自信，在IG寫下：「我是溫泉裡的美人魚，真是難以抵擋自己的魅力」，而裸湯照曝光後也引發暴動，大批網友都說看得血脈噴張，「是...溫泉裡的仙女」、「快幫我打119！我不行了」，盛讚薔薔身材滿分！

(中時電子報)