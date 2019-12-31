立法院今天審議反滲透法草案，蔡英文事前已揚言要在今日三讀通過，為此今日一早新黨等團體就號召群眾至立法院外，抗議民進黨強推惡法的舉措。

新黨青年軍一早頭戴紅色財神帽到場，象徵「反對反滲透法，不怕戴紅帽，我們的紅帽就是發財帽」，並拉「綠色恐怖無法無天」布條。新黨主席郁慕明痛批反滲透法不論程序或本質都違法，且現有法令已足以因應滲透，不用另立新法，希望立法院能擱置草案，等選完再由新民意決定。

新黨不分區候選人邱毅質疑，蔡英文說反滲透法通過後不會辦到宋楚瑜，民進黨副秘書長林飛帆則說通過後將可法辦邱毅、吳斯懷、張安樂，難道這部法是執政黨想辦誰就辦誰？根本是東廠。邱毅也認為蔡英文推動此法是擔心大陸台商回來投票，讓她無法連任。

新黨副主席李勝峰則表示他要招太陽花的魂，當初服貿開過多多場公聽會，太陽花仍表示要出來反黑箱，如今在哪？

統促黨、勞動黨、左翼聯盟、國際洪門中華總會、藍天行動聯盟、夏潮聯合會等團體也到場聲援。統促黨總裁張安樂痛批反滲透法根本是殘害人民法，並質問那些亂搞的人一旦弄到爆發戰爭後，敢不敢親自上前線打仗，而不是拖累別人？藍天行動聯盟主席武之璋質疑，過去國民黨執政時民進黨要求修改刑法一百條，如今民進黨自己當權卻想復辟。

一群戒嚴時期政治受難者也抵現場，身穿寫著「我坐過牢，我即將再坐牢」字樣的背心，抗議戒嚴復辟、綠色恐怖。

(中時 )