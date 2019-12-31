近日大陸浙江發生一起車禍，一輛小貨車不慎撞到了正在過馬路的一大一小，遭撞的2人當場噴飛跌地。一名外送員見狀，不顧還有5、6張單子未送，便在雨中緊抱著嚎啕大哭的孩子，努力地安撫直到救護車來才離開。

(圖/取自金華公安微博)

據《金華公安》在微博上表示，該名外送員名叫博基拉色，是四川彝族人。博基拉色告訴交警：「當時我看見那個小孩子躺在地上，天正好下雨，地上有水，怕他濕了著涼，我就把他抱起來了。」

警方表示，當博基色拉抱著孩子時，手機不停地響著，經過詢問才知道，原來他手上還有5、6單沒送，對方一直在催他。見到這一幕，警方忍不住在網路上大讚「博基色拉，你是好樣的！」

不過根據《錢江晚報》報導，博基色拉當時手上還有4張單，因車禍延誤了20分鐘。雖然他在餐點送到後和客人解釋遇到車禍一事，然而4張單仍被給了負評，讓他扣了30塊人民幣(約台幣130元)。

(中時電子報)