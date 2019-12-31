美國退役拳王梅威瑟。（美聯社資料照）

揮別2019前夕，拳壇進行十年結算，儘管猛將輩出，但還是難有人撼動前拳王梅威瑟(Floyd Mayweather)的霸主地位。相比籃球、棒球選手歷經成千上百場比賽，其實梅威瑟只打了區區10場拳賽，卻是過去十年全球收入最高的運動員(富比士統計9.15億美元)。

美媒ESPN、英媒BBC雖然提出幾個有力競爭者，結論都是「無法找到可以並肩梅威瑟的人」。ESPN評選梅威瑟是過去25年首屈一指的拳手，此外最好的拳手是「菲律賓戰神」帕奎奧(Manny Pacquiao)。帕奎奧是名副其實的獎金鬥士，他從不避戰強者，過去十年累積4.35億美元收入排名世界第8，是唯一進榜Top 10的亞洲運動員。

墨西哥拳王阿瓦瑞茲(Canelo Alvarez)是另一個十年間崛起的英雄，他2010年時才19歲，至今累積超過50勝，被譽為「磅比磅」(不計體重的實力排名)最強拳手，10年收入突破3億美元。英媒盛讚的自家拳手佛拉契(Carl Froch, 已封爵士)、喬雪(Anthony Joshua)也很優秀，只是全球影響力不及梅威瑟與帕奎奧。

(中時電子報)