《韓股》新年除夕，韓股休市 09:432019/12/31 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 南韓金融市場於周二（12/31）新年除夕、周三（1/1）元旦休市，並將於周四（1/2）恢復交易，但開盤時間延後1小時。 (時報資訊) #新年 #元旦 也許您會感興趣 推薦閱讀 訪港大陸團跌9成 酒店業看淡農曆年檔期 17:462019/12/28 財經 金鼠迎春 飯店盛宴圍爐賀新年 04:092019/12/29 產業．科技 台南大員皇冠假日酒店 除夕圍爐宴會廳尚可訂位 04:092019/12/29 產業．科技 鼠年將至 微熱山丘推2020新年限定包裝禮盒 21:552019/12/29 財經 友送限量熟女AV月曆 他打開驚：口味太重 11:232019/12/30 日常 春節送禮藏巧思！義式脆餅散發堅果香、和菓子禮盒竟藏「富士山」？ 16:002019/12/30 旅遊 送豬迎鼠！春節來這看電音三太子、DIY年曆及相框 16:222019/12/30 旅遊 旅遊控必看！飽和色硬殼登機箱、新年金色限定包款玩色開賣 17:212019/12/30 時尚 蘇慧倫台北唱跨年自嘲唯一長輩 擔心大學生不認識自己 17:042019/12/30 娛樂 BURBERRY搶先迎接農曆年 周冬雨獻「紅包」 19:032019/12/30 消費 財經熱門新聞 12682就在眼前 散戶要趕快賣光股票？ - 財經 富士康訂單恐遭瓜分 傳華為5G手機找陸企代工 - 財經 絕不在3個地方花大錢 有錢人超省錢習慣曝光 - 財經 上班族注意！特休用不完換獎金 免課綜所稅 - 財經 - 工商 放大你的紅包錢！2020 高利率數位帳戶 最高1.3％ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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