《日股》日股封關，明年1月6日開市 09:432019/12/31 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 日本金融市場於周一（12/30）封關，自周二（12/31）起休市至周五（1/3），於下周一（1/6）開市。 (時報資訊) #12 #日股 也許您會感興趣 推薦閱讀 《店頭市場》金利今起預收款券，每10分鐘撮合一次 08:362019/12/27 財經 《日股》外資缺席，日經指數早盤近持平 11:592019/12/27 財經 《金融》年關市場資金略緊，央行12月標售國庫券利率均跳上0.5％ 13:412019/12/27 財經 靈慧機敏吉祥年 琉璃工房鼠年新作上市 15:492019/12/27 社會 《日股》美中貿易局勢樂觀，東證指數收漲0.11％ 15:572019/12/27 財經 《證交所》州巧科技12月31日上市審議 15:572019/12/27 財經 證交所12/31日審議州巧股票上市案 16:492019/12/27 財經 日股慘陷迷失30年 散戶罹崩盤後遺症 11:102019/12/30 財經 《日股》獲利了結，日經指數早盤收跌0.52％ 11:592019/12/30 財經 《日股》日股封關，日經指數全年漲逾18％ 15:572019/12/30 財經 財經熱門新聞 1分鐘財經掃描》台積電獨吞美大廠肥單 明年旺到爆 - 財經 絕不在3個地方花大錢 有錢人超省錢習慣曝光 - 財經 如何締造台積電神話？ 張忠謀揭奪單祕訣 - 財經 富士康訂單恐遭瓜分 傳華為5G手機找陸企代工 - 即時 12682就在眼前 散戶要趕快賣光股票？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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