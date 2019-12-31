12月19日凌晨，一名國安局台北市工作站軍官，酒後大鬧信義分局三張犁派出所，還踹破派出所大門遭法辦交保，國安局還為此派員向警方致歉，由於這已經台北市工作站今年度第二次有官員酒後鬧事，治軍嚴格的國安局長邱國正大怒，日前立即將鄭姓站長撤換。

據了解，台北市工作站是國內處最重要的一個單位，過去主任職務都是軍職少將為主，目前的鄭姓主任為警職出身。日前發生所屬軍官在派出所酒後鬧事後，邱國正要求他對內部管理作為提出檢討，但是檢討內容提報到局長室後，被認為太過馬虎，惹怒向來最注重部隊紀律管理的邱國正，立刻將鄭姓站長撤換。

台北市工作站所屬已經不是第一次出事。據了解，今年3月份，台北工作站一名警職官員，為歡送同事進行聚餐後，酒後好意搭車送同事回家，在林森北路與竹聯幫酒店圍事份子發生口角，當場遭到多名幫派份子當街圍毆，引起軒然大波，該位警官事後遭懲處，調回台北市警局服務。

未料本月19日，台北市工作站又有一名陳姓軍官凌晨一點多與友人在台北市信義區夜店飲酒後與人口角，警方前來處理時，友人卻毆打員警，當場被帶回三張犁派出所偵辦，陳姓官員隨後趕赴派出所關切，不但藉著渾身酒氣咆哮大鬧派出所，還踢破派出所玻璃大門，遭警方送辦後交保。

據傳國安局原本要將鄭姓站長調到訓練中心，但不為鄭姓站長所接受，因此決意要打報告退休。

(中時電子報)