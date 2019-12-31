大陸官媒《人民日報》旗下《環球時報》今天公布2019年世界十大新聞，與大陸相關的有「嫦娥」首創人類登陸月球背面開創歷史、香港反修例風波、建政70周年、陸美經貿磋商達成階段協定。

《環球時報》報導的十大新聞，依時序如下：

一、「嫦娥」著陸月背開創歷史：1月3日，大陸嫦娥四號探測器成功著陸在月球背面南極，實現人類探測器首次月背著陸。玉兔二號月球車也成功落地，在月球遠端留下第一條軌跡。

二、拉美多國接連風雲突變：智利被迫棄辦APEC峰會。拉美多國的抗議潮表達了民眾對社會貧富不均的不滿。

三、喀什米爾危機再度加劇：2月印度頻改法律引國際擔憂。

四、香港修例風波有外部勢力介入：止暴制亂是香港緊迫任務。

五、朝美雙方有互動無互信：半島局勢前景仍不明朗。2月27日至28日、6月30日兩次「川金會」分別在越南、朝鮮半島板門店舉行。

六、波音客機連釀空難遭「禁飛」：美國巨頭忍痛停產737 MAX。12月16日，波音公司聲明，因美國聯邦航空局今年內無法完成737MAX系列飛機複飛認證，決定從明年1月起暫停生產該系列飛機。

七、大陸建政70周年隆重慶典：負責任大國形象全方位展示。10月1日，慶祝大會在天安門廣場，盛大閱兵儀式引起國際關注。12月17日，第一艘大陸產航空母艦山東艦服役，展示國家綜合國力。

八、陸美經貿磋商達成階段協議：有助管控分歧推動各方共贏。12月13日，陸美就第一階段經貿協定文本達成一致。

九、美眾院通過總統彈劾案：兩黨惡鬥加劇社會分裂。12月18日，眾議院通過針對川普的兩項彈劾條款。

十、英國脫歐一拖再拖：選民厭倦歐盟受損。10月19日，下議院通過修正案，歐盟同意「脫歐」期限推遲到明年1月31日。12月13日，強生領導的保守黨贏得大選。英國民眾普遍希望脫歐鬧劇盡快終結。12月20日，下議院原則通過「脫歐」協議相關法案。

(中時 )