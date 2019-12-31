丞石建築董事長彭智祺主持喬遷茶會

繼今年在土城締造「好室研研」及「好室連連」兩案佳績後，以不二價銷售奠定口碑的新興品牌「丞石建築」再稍來佳音，企業總部於12月27日喬遷至台北市信義區新光信義金融大樓，彭智祺董事長表示邁向2020年，將從「0工安」做起，打造好的工作團隊，才能將幸福傳遞給客戶。

新興品牌丞石建築，旗下擁有誠泰開發、青見營造及大可營造，團隊規模完整，推案素以高規的建材規劃、嚴謹的工程品質以及完善的售後服務著稱，短短數年內於鶯歌、土城皆繳出亮眼成績，尤其在堅持不二價銷售策略下，仍能創造佳績實屬可貴。丞石建築彭智祺董事長對此表示：「不二價必需貨真價實才能獲得信任，以我來說即便是我的朋友來找我買屋也沒有任何議價空間，立場必須非常堅定，寧願不賣也不能破壞規則，這樣才能取得消費者的信任。」

售後服務亦是丞石建築重視的一環，丞石建築去年即成立售服部門專責解決已購客交屋後的問題，今年更推出「72小時售後完修服務」，客戶報修後，在110種居家修繕項目72小時內迅速到府維修完成，堪稱業界創舉，進而落實從買屋到交屋的一條龍服務理念。

2020年丞石建築入主信義計畫區，放眼來年將轉換視野及工作場域再次出發。上半年將回歸鶯歌鳳鳴重劃區啟動3期推案，預計明年將在新北市共推出總計千戶以上之案量，並持續以創新突破之思維衝擊市場，逐步朝消費者最信任的品牌之路邁進。

(中時電子報)