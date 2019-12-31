「LM」是凌志（LEXUS）汽車繼豪華房車LS、豪華GT跑車LC、豪華運動休旅LX以及豪華遊艇LY後，旗艦家族「L」的全新成員，於2019年5月上海車展首發後，吸引許多層峰客群的青睞，總代理和泰汽車也在積極爭取之下於今年底最速導入，成為全球第一個導入LM的市場，並在2020台北車展發表上市。

和泰車介紹，LM提供四人及七人座兩款車型，四人座車型採用後座獨立空間設計，車室內高度達1,350mm、後座座椅中心至隔層屏風更達驚人的1,150mm，提供超大腳部空間以及寬闊的視野，傲視所有同級競品。

此外，LM在設計語言上非常細膩，設想買家可能的種種需求，為打造絕佳隱私空間，前座與後座間隔層導入設計靈感源自中國傳統屏風的可霧化升降隔屏。該隔屏具備電動升降及調節透光度功能，可依需求調整後座隱密性並巧妙的將前座及後座區分開來；當隔屏升起時，後座將可享受絕對的隱私空間；如需與前座溝通又可透過中央扶手上的控制面板輕鬆降下。終極舒適與放鬆的環境。

LM後座椅採用Semi-Aniline頂級真皮雙獨立Ottoman按摩座椅，並首創將高級床墊所使用之記憶海綿運用在椅面上，除可分散乘客的重量之外，更能夠有效吸收碎震。此外，預設座椅角度更是經過精密計算，就是要為乘客打造最舒適的乘坐品質。冷、熱通風座椅以及按摩功能皆可以多段選擇，提供最客製化乘坐體驗。

此外，LM四人座車型還配有史無前例的26吋大螢幕，可透過HDMI連結手機及平板觀看影音；另外，還支援藍光播放、Miracast等播放方式。聽覺上也毫不馬虎，四人座搭載Mark Levinson鑑賞級音響系統及19支揚聲器，輔以雙層降噪玻璃，實現完美視聽覺饗宴。上述功能從按摩椅調整、空調及音響系統等皆可由中央扶手上的觸控螢幕調整。大螢幕下方還有容量達14公升的獨立冷藏櫃，文件及公事包放置處，提供乘客最賓至如歸的感受。

LM車頭擁有LEXUS歷年來最大的紡錘型水箱護罩，搭配箭矢型三眼式LED頭燈以及車側鍍鉻飾條，帶給人極具侵略性，但同時又不失大器穩重的感覺。

LM300h搭載2.5升Hybrid油電複合動力系統，綜效馬力達163匹，搭配四輪驅動，讓起步更輕快。另配有Swing Valve機械式可變阻尼，給予LM沉穩、靜謐的行車感受。考量到消費者長時間使用車輛的需求，LM更搭載LEXUS最新一代的LSS+2.0智動駕駛輔助系統，完整的主、被動安全配備提供極致防護。

(工商 )