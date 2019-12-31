台灣大哥大旗下音樂串流服務平台MyMusic公布2019年度音樂點聽榜，2019年度華語專輯榜由天后蔡依林金曲最佳專輯《Ugly Beauty》奪冠，爆紅饒舌新秀高爾宣《#osnrap》緊追在後，華語單曲第一名則是情歌王子周興哲《怎麼了》。韓語年度專輯和年度單曲冠軍都由BTS防彈少年團包辦，但EXO也來勢洶洶。西洋榜上演泰勒絲、亞莉安娜一姐之爭，最後由泰勒絲《Lover》在專輯榜奪冠，《阿拉丁》電影原聲帶挾電影上映熱潮成為亞軍。以《浪流連》、《浪子回頭》紅翻天的茄子蛋可謂「蛋無虛發」，不僅登上台語專輯榜榜首，也有多首歌曲進入單曲榜，成為新生代台語流行音樂指標。

MyMusic從2020年1月7日起，將推出用戶最期待的2019年音樂歷程，運用大數據紀錄製作「2019 DNA大解密－分析你的音樂DNA」，內容包括分析用戶全年度音樂聆聽天數、總點聽曲數、最喜愛的曲風、以及剖析用戶心中潛意識最喜歡的前五名歌手名單與曲目，更將依據全站用戶使用輪廓，獨創8種音樂靈魂形象，包括個性喵星人、淘氣汪星人、萌萌水豚等代表，運用可愛又有趣的插畫風格結合客製化選單，讓用戶自選希望公開的年度回顧，分享獨具個性化的音樂解析結果！屆時 MyMusic正式會員只要打開MyMusic APP並登入，就能看到自己2019一整年的完整分析，預料將創造一波社群分享熱潮。

MyMusic今年在異業合作上多所斬獲，像是與Garena共同打造《極速領域》賽車手遊，與華納、TikTok合作《星聲量》選秀活動，都引起市場高度關注，帶動用戶數較去年成長近2成，現已超過570萬。MyMusic進一步觀察，用戶平均每人每月聽歌18 小時，以25～34 歲的上班族對音樂上癮最深，聽歌時間長達21.6 小時，這群人也是曲風涉獵最廣泛、最愛探索新歌曲的嘗鮮族。男性用戶明顯較愛流行、搖滾、嘻哈、電音，偏好節奏重、律動鮮明的曲風；女性用戶的聽歌取向則較多元，但傾向軟性樂風。有趣的是，以地區別來看，蔡依林特別受北北基樂迷歡迎、「老蕭」蕭敬騰榮登高屏地區歌王，鐵肺小天后G.E.M.鄧紫棋則是廣泛獲全台民眾喜愛。

從華語榜單來看，蔡依林《Ugly Beauty》專輯概念展現出再蛻變的野心，無論音樂與形象都不斷往內在挖掘並自我超越，成為口碑與市場雙贏的女力代表，在華語單曲Top 50拿下多達7個席次；而周興哲則成為新一代抒情情歌王子，《怎麼了》字字句句唱進無緣戀人的心坎，拿下華語單曲點聽冠軍。2019年華語歌壇不可小覷的新秀高爾宣OSN，以抒情饒舌曲風魅力席捲高中、大學校園，以飆車之勢攻上年度榜單。值得一提的是，儘管跨刀合作並非首見，但今年出現各種天王天后友情feat.合作，如周杰倫＆阿信五月天《說好不哭》、玖壹壹＆Ella陳嘉樺《來個蹦蹦》，都令歌迷眼睛一亮。

西洋年度榜單則是驚喜連連。尚恩曼德斯和卡蜜拉兩位新生代巨星合作的《Señorita》全球串流收聽次數累積超過10億，堪稱是《Despacito》後最洗腦的拉丁神曲，但在MyMusic西洋年度單曲榜上竟意外輸給韓國DJ Shaun請來小康納跨刀的英文版《Way Back Home》。亞莉安娜和泰勒絲雙后之爭，最後亞莉安娜在單曲榜Top 50入榜4首、略勝泰勒絲3首，但泰勒絲拿下專輯榜冠軍，算是平分秋色。此外，電影原聲帶仍受台灣民眾喜愛，《蜘蛛人：新宇宙》、《水行俠》、《艾莉塔：戰鬥天使》、《獅子王》、《冰雪奇緣2》都有不錯成績，其中又以《阿拉丁》電影原聲帶表現最出色，不僅登上專輯榜亞軍，以《Speechless》為首的3首歌曲也闖進單曲榜Top 50。

韓語榜由BTS防彈少年團包辦單曲與專輯榜冠軍，更有6首單曲進入年度單曲榜Top 50；EXO同樣表現出色，其改版專輯、成員Chen與伯賢的個人EP，總計4張作品挺進專輯榜前五十強。今年韓國三大娛樂工廠JYP、BigHit和SM紛紛展現企圖心推出新人組合，包括ITZY、TXT、SuperM都繳出亮眼成績單。人氣韓劇配樂同樣是歌迷最愛，拜《德魯納酒店》、《她的私生活》、《男朋友》三齣熱播戲劇與霸氣重新定義「偶像女團界女王」的韓國綜藝《Queendom》之賜，今年影劇原聲帶共18首單曲加1張專輯進榜，數量為去年的2倍之多。

今年台語榜單展現全新氣象。不少國語歌手紛紛開啟雙聲帶，包括李千那、Leo王、旺福、李英宏、宇宙人、梁文音等，唱台語變成歌壇最新潮流！而近兩年在金曲舞台獲獎不斷的茄子蛋更堪稱是「蛋無虛發」，《浪子回頭》、《浪流連》、《這款自作多情》以倒敘的劇情結構，用MV譜寫出獨一無二的「浪子宇宙」，引起歌迷高度討論，也讓茄子蛋《我們以後要結婚》專輯登上年度冠軍，不僅將台語聽歌年齡層向下延伸，也為台語歌壇注入活水。

(中時電子報)