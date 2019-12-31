以口無遮攔、草根形象聞名的美國總統川普評價一向兩極，不過即使他身陷彈劾案中，據蓋洛普民意測驗中心（Gallup）30日公布年度美國最受景仰人物調查發現，川普仍以18%得票數首次擠進榜首，與連續12年排名第一的前總統歐巴馬並列。

蓋洛普民意測驗中心（Gallup）在其官網上指出，雖然這項調查自1948年以來，現任總統當選最受景仰人物的次數高達58次，但川普過去4年都屈居歐巴馬之後，名列第2。蓋洛普分析，川普今年終於能和歐巴馬並列第一，與川普的民調支持率成正比。跟過去2年相比，川普目前的施政滿意度達到45%，是他就任總統以來最好的時期，這也反映在現今民調結果。

不過調查也發現，民調呈現明顯的黨派分歧差異。41%的民主黨支持者將票投給歐巴馬，45%的共和黨選擇川普。相對地，極少民主黨支持者選擇川普，共和黨支持者選擇歐巴馬的更少，無黨派的獨立人士則是平均分配。

除了歐巴馬與川普外，美國人最景仰的男性還包括前總統卡特（Jimmy Carter）、特斯拉汽車公司（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）、微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）、教宗方濟各、正在角逐民主黨總統初選提名的參議員桑德斯（Bernie Sanders）、川普彈劾案要角之一的眾議院情報委員會主席謝安達（Adam Schiff）、達賴喇嘛、波克夏哈薩威公司（Berkshire Hathaway）董事長巴菲特（Warren Buffett）等人。

女性方面，歐巴馬夫人蜜雪兒則排女性第一，還包括影視名人歐普拉（Oprah Winfrey）、前國務卿希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）以及剛拿下時代（Time）年度風雲人物的瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）。其餘尚有英國女王伊麗莎白二世、美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）、美國最高法院大法官金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）、德國總理梅克爾（Angela Merkel）與前美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）等人。

(中時電子報)