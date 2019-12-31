台北股匯2019年封關日，台北外匯經紀公司新台幣匯價早盤升破30元整數關卡，再升逾1角，盤中最高匯價來到29.996元。人民幣中間匯價今早也再挺升43點。

匯銀指出，出口商年底的拋匯和外資匯入款推升新台幣匯價衝破30元整數大關。

不過，從近期的匯價走勢觀察，下午4:00收盤前，通常都會有特定買盤進場調節，讓新台幣的升值幅度收歛。

出口商今日把握最後一個交易日，在市場拋匯，外資偏向匯入帶動台灣股匯雙漲，台幣盤中升破30元整數大關，再逾1年半新高。

人行昨天調升人民幣中間價74點至6.9805，而今早人民幣中間匯價再上升43點，至6.9726。匯銀指出，近期市場對中國債務擔憂捲土重來，然因美中將在2020年1月簽署第一階段貿易協議，且中國政府公布許多政策鞏固市場信心，人民幣短期7關卡附近波動。中長期來看，中國經濟因政策有望轉為穩定，但香港政治、債務風險猶存以及潛在的美中衝突，貶值風險猶存，若避險資金重返新興市場，才能減輕人民幣貶值壓力。

(時報資訊)