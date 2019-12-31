據《南華早報》引述匿名消息來源，美國白宮方面已邀請大陸國務院副總理劉鶴於1月前往華府簽署協議，對於這項消息，美國國家貿易委員會主任納瓦羅30日回應，協議會在下周前後簽署，目前只是在等翻譯。不過，他也提醒，「永遠不要相信匿名消息來源的報導，只相信總統川普或者美國貿易代表萊希澤的消息」。顯然中美雙方對於簽約進度的看法，仍有不同。

納瓦羅表示，這份長達86頁的協議包括了有關知識產權、強制技術轉讓方面有一個「好的開始」，在匯率操縱方面也有一些「好的表述」，將會協議將「盡快」公佈，預計不會有任何阻礙，他說，「總體來說，需要把協議翻譯成中文，然後再檢查一遍，以使兩個版本相一致」。

先前，川普於10月首次宣布中美貿易初步協議將達成的消息，以暫時取代雙方之前尋求達成全面協議之目標，並花了數周敲定所謂的第一階段協議；另外，萊希澤12月亦曾表示，將在1月的第一周簽署該協議。目前雖然雙方都還未公布文本具體細節，但「將簽署」的消息已經讓全球股市有所成長。

幾天前，美國財長梅努欽表示，協議已經全部完成，只是在進行技術「梳理」。

(旺報 )