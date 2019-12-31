在總統蔡英文的高呼之下，民進黨黨團準備在今日強勢通過充滿爭議的《反滲透法》，對此，中國時報對民進黨黨團提出最後的呼籲，希望綠營可以審慎思考在這最後一刻立法的周全性。

中時社論提到，「反滲透法」內容粗糙，法律概念不確定，一旦貿然通過，執法必將出現窒礙難行或殃及無辜，未達到「確保國家安全及社會安定」的立法目的，卻先造成人心惶惶、社會混亂的惡果；法條內容對於對岸定義模糊不清，民眾容易誤觸紅線，造成人心惶惶。

中時社論提出四點質疑民進黨的《反滲透法》，分別是：

第一，為確保「反滲透法」不傷及自由民主憲政秩序，應增列條文明定「本法之執行，不得違反憲法第11條對人民言論自由權之保障」，才能彰顯反滲透乃基於維護國家安全的需要，對人民權利所做的必要限制，非為政治鬥爭、選舉操作，避免社會愈加分裂。另一個可行途徑是放棄單獨立法，將全部條文納入《國家安全法》。

第二，清楚界定「反滲透法」境外敵對勢力與滲透來源的範圍，並比照《國家安全法》，只處罰具「滲透故意」的行為，即意圖為境外敵對勢力之滲透來源，危害我國國家安全、社會安定、主權及自由民主憲政秩序者，以避免無滲透故意者因不知接觸對象為滲透來源而受到嚴厲刑罰。

第三，刪除草案第3、4、5、6、7條「任何人不得受滲透來源之指示、委託」中之「委託、指示」4字，這4個字並非法律用語，定義模糊，容易故入人罪，應予刪除，僅規範接受滲透來源「資助」者有罪。

第四，本法刑事處分極為嚴厲，應留待新民意決定，讓正反方有更多討論時間，法案內容更周延，才能減少社會不安。蔡總統與蘇院長也不能置身事外，應召開朝野會議，由最高首長就法案被質疑的部分，逐一向社會各界釋疑，不能卸責給立院黨團。

(中時電子報)