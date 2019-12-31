三星電子Galaxy Tab S6以筆電級平板的效能，頗受消費者喜愛，根據市場調查顯示，自9月中旬上市以來，蟬連三個月Android高階平板單機銷售冠軍。延續此成績，三星再宣布Galaxy Tab S6即將推出 LTE版本，以旗艦規格替商務人士謀福音，不須手機可直接用Tab S6 LTE版撥號通訊，隨時掌握智慧生活不間斷。

Galaxy Tab S6 LTE版本新增通訊功能，集筆電與手機功能於一身。承襲Galaxy Tab S6辦公效能，Galaxy Tab S6 LTE版搭載S Pen，其「遠端遙控2.0」可遠距操控簡報播放。內建高通S855處理器、6GB RAM與128GB ROM，搭配書本式鍵盤皮套切換DeX 模式，一秒化身為小筆電。具備7040mAh大電量與Type-C快充技術。

Galaxy Tab S6 LTE同時也兼顧消費者的娛樂需求。採用10.5吋的 Super AMOLED螢幕，為全球首款獲得HDR10+認證的平板，播放HDR影片時能展現絕佳的顏色與精緻細節。同時四組AKG專業調校喇叭，支援杜比環繞音效技術。此外，擁有800 萬畫素前鏡頭以及1300 萬畫素、500 萬畫素雙主鏡頭，支援123度廣角。Galaxy Tab S6 LTE擁有美型外觀，5.7mm機身和420公克重量，隨身攜帶超便利。

Galaxy Tab S6 LTE 書本式鍵盤皮套。(三星提供／黃慧雯台北傳真)

Galaxy Tab S6 LTE版將推出冰川藍、霧岩灰兩色，建議售價NT$26,990，於2020年1月15日起在三星體驗館、三星智慧館、三星商城等全台指定通路陸續上市。為慶祝上市，凡於指定期間購買Galaxy Tab S6系列，加NT$688登錄即享星春限定書本式鍵盤皮套和藍牙滑鼠組（建議售價NT$6,289）。而為感謝星粉支持，凡於指定期間內購買Galaxy Tab S6系列或Galaxy Tab S5e，亦贈書本式皮套（建議售價NT$2,190）及Youtube Premium免費使用四個月。

(中時電子報)