資深女星陳瓊美，近日在節目分享過去遭遇人生逆境的心境，經歷離婚、重大車禍、被倒會、詐騙，衰事接踵而來，讓她一度想輕生，所幸最後好友張晨光及時把她送醫，才救回一命。

陳瓊美日前上《單身行不行》透露，離婚當年她遭遇嚴重車禍，肩膀碎裂、安全氣囊把她打得差點毀容，未料，躺在醫院時，又被倒會幾百萬，她為還債拼命接戲，同一時間軋3部戲，好不容易錢還的差不多，卻又遇到詐騙，聽信師父的勸說投資，她還邀姊姊一起，自己再向銀行貸款，籌錢千萬買了未上市股票，結果這間公司被銀行併吞，千萬買來的股票瞬間變成壁紙。

衰事連連讓陳瓊美深受打擊，還一度動了輕生念頭，當時她吞了安眠藥，意識迷迷糊糊之際，好友張晨光正好打電話來，她支支吾吾的回應，對方查覺異狀，因此趕到她家將她送醫，及時救回一命，後來她見到70歲父親罹癌，仍努力求生，她也漸漸找回振作的動力。

車禍險毀容又遭倒會 陳瓊美壓力超大險輕生。(影／取自YOUTUBE)

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(中時電子報)