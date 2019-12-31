看好明年5G手機大爆發，傳出大陸手機廠華為計畫將部分5G智慧手機的生產任務外包給大陸廠商，其中包含比亞迪等公司，鴻海集團的富士康組裝代工訂單恐遭到瓜分。

日前供應鏈傳出，華為明年將全力衝刺5G手機並擴大委外組裝，由鴻海富士康拿下全部5G手機代工訂單，估逾5000萬支。不過，電子時報最新報導，華為有意擴大委外代工，除了富士康以外，明年部分5G手機生產可能會外包給大陸廠商比亞迪公司等，避免訂單過度集中的風險。

大陸知名財經博主洱海彌29日也在微博分享華為Mate 20X 5G手機供應商名單，多數為大陸企業，包含富士康、比亞迪、匯頂科技、歐菲光、立訊精密、長盈精密、深南電路、滬電股份、歌爾聲學、瑞聲科技、欣旺達、德賽電池、聞泰科技、碩貝德、藍思科技、同欣達、合力泰等。

電子時報研究部日前公布調查，預估明年5G手機出貨量將爆炸性成長近20倍，達1.75億支，2024年可望突破7.5億支，5G手機將迎來全面爆發。IDC則預測，明年全球5G智慧手機總出貨量約1.235億支。

(中時電子報)