金門海域豐富的魚類資源，每年吸引數以萬隻的鸕鶿來訪。（李金生攝）

每年定期來訪的鸕鶿，在10月至翌年4月間夜棲於慈湖、陽明湖和小金門陵水湖及西湖等地的木麻黃林，其中又以慈湖的族群最為龐大。（李金生攝）

古寧國小學童在金門野鳥學會退休老師莊西進的指導下，前往慈湖實地觀察鸕鶿的生態行為。（李金生攝）

隨著冷氣團一波波南下，「黑衫大軍」鸕鶿也陸續來到金門，目前估計全島已有1萬1330隻，是否會打破2019年1月的1萬3054隻，寫下近年來最多的紀錄，仍有待進一步觀察。

金門國家公園管理處指出，金門位於東亞-澳大利亞鳥類遷徙線上，南來北往的候鳥和留鳥已有紀錄300多種，為本地最豐富多樣的生態資源。其中數量最龐大，做為金門冬季天空主角的鸕鶿，已陸續從遙遠的北方南下作客。

曾偉宏處長表示，金門擁有東亞地區最大的鸕鶿度冬族群，每年定期來訪的鸕鶿，在10月至翌年4月間夜棲於慈湖、陽明湖和小金門陵水湖及西湖等地的木麻黃林，其中又以慈湖的族群最為龐大。據該處自行監測結果，近年最大族群數量為今（2019）年1月的1萬3054隻，下半年抵達的鸕鶿也在12月破萬，數量已達1萬1330隻。

該處基於保護生態和旅遊資源，近年持續進行度冬鸕鶿族群數量監測，一方面累積相關生態資料，另方面也作為金門地區自然環境品質的參考指標，已取得相當成果。

金管處在2015-2016年進行的「鸕鶿生態調查研究」，即是以羽毛穩定同位素濃度探討鸕鶿的繁殖地，推測金門度冬的鸕鶿可能來自於北方的俄羅斯境內烏蘇里江流域，或是貝加爾湖南側一帶。但當年受限於調查儀器，對於遷移路徑、夜棲地之間是否交流，均未能作更進一步探討。

該處特委託國立臺灣大學丁宗蘇教授執行為期3年（2020年-2022年）的「金門鸕鶿遷移與生態研究」計畫，將以衛星定位發報器，追蹤金門度冬鸕鶿的繁殖地及遷移路徑，並深入探討鸕鶿在金門的活動範圍及日間行為模式，並透過實際觀察記錄鸕鶿的覓食行為及了解夜棲地的植群生長更新狀況，研究結果將作為金門國家公園日後建立完整的保育研究、環境解說教育及環境生態監測的重要參考依據。

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(中時 )