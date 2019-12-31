台積電(2330)將於下周五(1月10日)公布2019年12月營收，並於台股豬年封關前一周，2020年1月16日召開2019年第四季法人說明會為市場焦點，法人預期2020年第一季仍不淡。台積電股價今日開低3元，盤中跌輻收斂至小跌1.5元為333元，昨日外資轉為賣超3711張，但上周全周仍買超8354張。

台積電ADR周一收57.85美元，下跌0.61美元或1.04%，折合新台幣每股約348.66元。台積電周一收低為334.5元。

台積電將於下周五前公布2019年12月營收，台積電第四季營運展望樂觀，預期本季營收將突破100億美元大關，達102億至103億美元，季增率約9%，毛利率也將同步揚升，達48%至50%。台積電預估本季營收及獲利均將創新高，今年全年營收亦可望再創新高。

台積公司2019年第四季法人說明會將於2020年1月16日(四)舉行，外資看好第一季淡季不淡。外資預期，儘管蘋果(Apple)明年第1季需求因傳統季節性因素趨緩，不過，在超微(AMD)、華為與聯發科需求成長支撐下，台積電明年第一季營運表現可望淡季不淡，單季營收相比本季新高減幅在5%以內，明年的成長力道並比今年加溫，外資預估台積電2020年營收年成長幅度在15~20%之間。

台積電明年將受惠5G與高效運算需求強勁；蘋果將在2020年中轉進5奈米投產新款A14應用處理器，且7奈米需求續旺，像是超微擴大採用台積電7奈米及7+奈米量產，加上高通、聯發科、華為海思等客戶需要更多7奈米產能，以因應5G手機晶片強勁需求。

(時報資訊)