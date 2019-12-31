中部最高的水湳豎琴式斜張橋即將完工，跨越台74線斜張橋體已施作完成，為辦理中清地下道臨時支撐架拆除作業，台中市政府建設局將於明年1月2日至8日晚間11時至翌日凌晨6時，「雙向封閉」台74線13.38公里至13.58公里處，請民眾提前於中清路匝口前改道行駛，並留意沿線電子資訊看板，或收聽警廣FM94.5瞭解最新路況。

建設局長陳大田說，交通管制期間，台74線東行往潭子方向，可提前於「13北屯一」出口下匝道，直行環中路二段過中清路口後，上匝道台74快速道路；西行往彰化方向，可提前於「14北屯二」出口下匝道，直行環中路一段過中科路口後，上匝道台74快速道路。

陳大田指出，施工期間請駕駛人多留意台74沿線電子資訊看板，或收聽警廣FM94.5瞭解最新路況。如駕駛人對改道方式有不了解或建議事項，可撥打台中市民一碼通專線1999洽詢；管制期間請遵循交通管制人員指揮，確保行車平安，造成不便，敬請見諒。

(中時 )