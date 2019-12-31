製造業三大利多加身，2019年11月台經院製造業景氣燈號終於轉亮黃藍燈，終結連續12個月代表衰退的藍燈，信號值也出現2019年的最高水準，預告2020年製造業景氣的向好！

台灣經濟研究院今（31）日公布11月製造業景氣燈號，台經院景氣展望中心表示，觀察11月國內製造業相關數據，有三大因素的影響：1.受惠於半導體高階製程需求暢旺、2. 臺商回臺擴增國內產能、3. 旺季效應優於預期，使得多項經濟數據轉為正成長表現。而，已持續改善內需氣圍的國內股市交易熱絡，美中貿易協商朝向正面發展等，都使得製造業廠商看好未來景氣，拉抬需求面與經營環境面指標表現。

台經院整體製造業景氣信號值，由108年10月的9.74分，增加0.94分至11月之10.68分，景氣表現較先前為佳，使得燈號轉為低迷的黃藍燈。

台經院表示，整體來看，11月台經院製造業景氣燈號轉為黃藍燈，結束先前連12個月代表景氣衰退的藍燈紀錄，雖然就信號值來看，僅跨過黃藍燈門檻值下限，不過這已是2019年以來的最高水準。

(工商 )