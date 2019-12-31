親民黨立法院黨團今日召開記者會，痛批民進黨強推反滲透法草案趕在今日三讀過關的作為，呼籲應該到選後交由新民意產生的新一屆國會好好討論，否則將提出釋憲，且不排除與國民黨合作提出共同版本。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞指出，選舉在即，執政者用動輒將反對者扣上親共、中共代理人帽子的方式處理法案，無法好好修這部國家大法，將淪為過水式修法，因此親民黨呼籲民進黨剎車，選後交給新民意決定。

親民黨立委陳怡潔質疑，蔡英文總統在政見會曾承諾反滲透法要好好討論結果仍趕在今日強推，這樣沒有誠信的人怎能把票投給她？且這樣的立法將讓參與兩岸交流者擔心被羅織入罪。親民黨不分區立委候選人游文人也指出，大陸台商每天接觸當地政府官員，不可能不接觸，他們的孩子也在當地就讀，乃至於眾多陸配來台，政府應保障台商。

親民黨立委周陳秀霞則痛批如果反滲透法通過將摧毀我們的民主憲政，是極端白色恐怖的政策，讓人想起戒嚴時期的懲治叛亂條例，兩者只差在刑度，對人民自由都構成強烈侵害，蔡英文在歷史上的罪行將更甚於秦始皇的焚書坑儒。憲法保障人民言論自由，但反滲透法通過後會造成法律不明確性，讓人民無法適從，不再能免於恐懼，不知道紅線在哪，以後將動輒出現烏龍共諜案。她也質疑如果服貿需要程序正義，反滲透法不用嗎？民進黨急著通過難道是怕會淪為立法院的少數黨嗎？

被問到倘若今日反滲透三讀通過後是否將提釋憲，陳怡潔表示會提，但釋憲內容將更具體討論。對於國民黨已表示若反滲透法通過將馬上提出釋憲，陳怡潔認為雙方應該把各自版本提出討論，如果可提出能共同認同的版本可以合作，但若只是選舉操作親民黨將反對，會提出自己的版本。

(中時 )