大陸國家統計局今（31）公布12月製造業採購經理指數（PMI）為50.2％，與上月持平；而非製造業商務活動指數則為53.5％；至於，綜合PMI指數為53.4％，繼續處於臨界點之上。數據顯示，製造業整體維持擴張態勢，服務業也持續成長，今年年底的經濟發展相對穩定，企業生產經營活動總體來說相當旺盛。

從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數，新訂單指數和供應商配送時間指數高於臨界點，分別為53.2％、51.2％及51.1％，原材料庫存指數和從業人員指數低於臨界點，分別為47.2％及47.3％。

專家分析，早先受到整體經濟下行及中美貿易戰的影響，製造業稍顯低迷，因應農曆春節將至，再加上中美第一階段協議將簽約，使市場前景比先前樂觀，需求持續成長，庫存量因此也較少，景氣相對穩定。

另外，非製造業商務活動就分行業看，服務業商務活動指數為53.0％，比上月回落0.5個百分點；從行業大類看，鐵路運輸業、住宿業、電信廣播電視和衛星傳輸服務、互聯網軟件信息技術服務、金融業、租賃及商務服務業等行業商務活動指數位於55.5％以上，顯示業務活動活躍；批發業，房地產業等行業商務活動指數位於收縮區間；建築業商務活動指數為56.7％，繼續保持較高景氣水平。

(旺報 )