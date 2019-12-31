總統教育獎得主猝死 靈修老師判8個月 11:002019/12/31 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 資料照片 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 3年前曾獲總統教育獎的清大資工系莊姓女子在靈修處猝死，一審認定靈修老師鄭玉梅、鄭宛汝姐妹及曾姓友人延誤送醫，依過失致死罪將3人各判刑6月，高院今加重刑度改判鄭姓姊妹8月徒刑，曾則獲得2年緩刑。 黃斑部病變嚴重弱視的莊靜潔，用望遠鏡、放大鏡苦學不倦考上清華大學資工系，獲總統教育獎、周大觀全球熱愛生命獎章肯定，但她在2016年年僅30歲就猝死在靈修場所，莊的父母質疑是教她「仁神術」鄭姓姐妹和曾姓同學延遲就醫害命。 (中時 ) #靈修 #猝死 #教育獎 #總統教育 #總統 也許您會感興趣 推薦閱讀 高以翔女友時隔1月首發文 網慟：知道妳想他 08:502019/12/27 娛樂 白天總統蔡英文 晚上總統邱義仁 01:392019/12/28 政治要聞 馬批蔡是違憲、獨裁、斷交、不誠實總統 11:492019/12/28 政治 總統辯論會明登場 蔡辦：總統會強調領導人責任 20:052019/12/28 政治 怒嗆「讓貪污最嚴重的人」逍遙法外 馬英九勸民進黨自我檢討 23:342019/12/28 政治 結論／韓：給我機會 保證讓台灣人民快樂過好日子 16:352019/12/29 政治 交互詰問／蔡英文發言全文 16:432019/12/29 政治 結論／韓籲總統別再投台大 「我做不好4年後 滾蛋」 16:482019/12/29 政治 韓國瑜呼籲蔡不要如擠牙膏地把他往一國兩制擠 16:592019/12/29 政治 府稱升等沒問題 籲鬧劇該結束 01:272019/12/31 政治要聞 社會熱門新聞 獨》下屬酒後頻傳鬧事 國安局台北市站長遭撤換 - 社會 情侶試婚紗！男怒拿出「神秘單子」 女羞愧下跪痛哭 - 社會 愛妻男簽「永不外遇」遭抓包「約炮多女」痛失豪宅 - 社會 民團抗議反滲透法警架拒馬維安 白狼親簽生死狀 - 社會 目睹車禍！暖男外送員怕遭撞童受凍 緊抱安撫20分鐘…遭顧客4負評 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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