3年前曾獲總統教育獎的清大資工系莊姓女子在靈修處猝死，一審認定靈修老師鄭玉梅、鄭宛汝姐妹及曾姓友人延誤送醫，依過失致死罪將3人各判刑6月，高院今加重刑度改判鄭姓姊妹8月徒刑，曾則獲得2年緩刑。

黃斑部病變嚴重弱視的莊靜潔，用望遠鏡、放大鏡苦學不倦考上清華大學資工系，獲總統教育獎、周大觀全球熱愛生命獎章肯定，但她在2016年年僅30歲就猝死在靈修場所，莊的父母質疑是教她「仁神術」鄭姓姐妹和曾姓同學延遲就醫害命。

(中時 )