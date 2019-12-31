某政黨林姓發起人被控於本月初涉嫌招待70多人前往大陸7日遊，途中疑似呼籲支持某立委候選人及特定政黨，還接受國台辦官員招待飲宴，台南地檢署指揮高雄市調查處及台南市新營警分局搜索4處據點，並傳喚45人到案說明，昨天訊後已全數請回，但全案仍持續調查中。

台南地檢署檢察官林容萱接獲情資，指林某於本月5日至12日招待選民前往大陸江西旅遊，不僅包辦團費及贈送伴手禮，還發放該政黨的背心給成員穿上，並大力宣傳要支持台南市某立委候選人，以及政黨票投給特定政黨。

檢方懷疑林某涉嫌違反選罷法，昨天指揮高雄市調查處及台南市新營警分局，兵分四路搜索4處據點，並傳喚參與旅遊的45人到案訊問。

據了解，被訊問的對象到案後，全都否認此趟旅遊與選舉有關，更不認識被指涉的立委候選人，檢方於問訊後已全數請問。但因林某前往大陸尚未回台，檢方將待他入境後要求到案說明。

檢方強調，此案現在仍由專案小組針對搜索扣得的行動電話、電磁紀錄及文件資料進行檢視分析，並結合相關人員的供述內容深入追查中。

(中時 )