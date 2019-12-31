108年度9家新加入之優良視障按摩據點。（台中市政府勞工局提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府全國首創「視障按摩據點評鑑機制」，針對視障按摩據點的環境、設備、清潔及服務品質等10大面向評分，評選優良視障按摩據點，去年計有67處視障按摩據點通過評鑑，今年再加入9處取得優良標章，日前由勞工局公開表揚；盼創造視障按摩師、政府與消費者三贏。

勞工局指出，為協助市轄內各視障按摩據點成為民眾休閒抒壓的好去處，市府針對視障按摩據點的整體地理環境、建築外觀與空間設計、環境衛生清潔、消費資訊與權益、設備設施、環境安全管理、按摩師素養與權益、顧客服務品質、按摩師專業與人才培育機制、品牌發展與創新等10大面向評分，選出優良視障按摩據點，期望藉此協助業者自我檢視，改善經營模式並提升競爭力，也讓消費者更方便選擇優質店家。

勞工局吳威志說，市府致力推動視障朋友的職業訓練及就業輔導，同時協助提升視障按摩服務品質，希望讓更多人知道視障按摩是「非常棒的體驗！」。

吳威志自己在下班後也常私下化身「神秘客」到視障按摩據點消費，且在體驗之後，將視障按摩師的需求帶回去，請市府同仁配合協助及調整輔導方向，期望創造視障按摩師、政府與消費者三贏結果，讓視障按摩與休閒產業完美接軌。

(中時 )