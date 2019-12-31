12秒開9槍打死拒捕移工 警判緩刑 10:432019/12/31 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 資料照片 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前年新竹縣警局員警陳崇文追捕逃逸且吸食安非他命毒品的越籍移工，因對方拒捕他連開9槍擊斃移工；新竹地院依對務過失致死罪將陳男判刑8月、緩刑3年，高院改判刑6月、可易科罰金、緩刑3年。可上訴。 新竹地院認為，陳男近距離接續朝被害人射擊多達9槍，甚易因槍法失準而誤擊人體背胸腹部諸多重要器官，導致被害人傷亡，陳男用槍手段及次數有疏失，考量他從警資歷甚淺，案發時年僅22歲，又獨自執勤，給予緩刑宣告。 (中時 ) #移工 #緩刑 #拒捕 #地院 #被害人 也許您會感興趣 推薦閱讀 創紀錄 RCA傷者求償判賠23億元 14:442019/12/27 社會 退役軍人18％爭議誰審？ 大法官：普通法院 17:112019/12/27 社會 噁男頻自慰噴精 性騷擾等罪起訴 15:542019/12/28 社會 舉債才能來台工作 移工的仲介血淚故事 19:532019/12/28 生活 社區總幹事猥褻女清潔工逃亡6年 遭判義務勞務50小時 07:222019/12/29 社會 大樓管理員偷摸酒醉女住戶下體 賠10萬換緩刑 09:562019/12/29 社會 前台大醫院照護員 對女大生下藥舔乳被判刑 14:022019/12/29 社會 考大陸精油師證照PO網炫 法官遭記警告 15:092019/12/29 社會 檢扣詐騙車手百萬轎車 31日市價6成拍賣 17:202019/12/29 社會 陸客流失 台觀光外匯年減千億 04:092019/12/31 焦點新聞 社會熱門新聞 情侶試婚紗！男怒拿出「神秘單子」 女羞愧下跪痛哭 - 社會 獨》下屬酒後頻傳鬧事 國安局台北市站長遭撤換 - 社會 嘿咻一半想起男方花心 女狠心拿刀刺死男友 - 社會 獨)賣朱銘木雕贗品 華視名女主持人陳力瑜起訴 - 社會 留言評論台大校長爭議 竟遭網友嗆「學店畢業」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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