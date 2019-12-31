前年新竹縣警局員警陳崇文追捕逃逸且吸食安非他命毒品的越籍移工，因對方拒捕他連開9槍擊斃移工；新竹地院依對務過失致死罪將陳男判刑8月、緩刑3年，高院改判刑6月、可易科罰金、緩刑3年。可上訴。

新竹地院認為，陳男近距離接續朝被害人射擊多達9槍，甚易因槍法失準而誤擊人體背胸腹部諸多重要器官，導致被害人傷亡，陳男用槍手段及次數有疏失，考量他從警資歷甚淺，案發時年僅22歲，又獨自執勤，給予緩刑宣告。

(中時 )