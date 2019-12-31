國民黨副總統候選人張善政31日表示，從29日的台中造勢活動來看，這場選戰勝負已定。（胡健森攝）

選戰進入倒數10天，國民黨副總統候選人張善政31日冒著風雨抵達宜蘭為國民黨立委候選人呂國華掃街站台助選，同時也為自己及總統候選人韓國瑜拉票，爭取選民的支持；張善政肯定呂國華提出的幾項重大競選政見政策，並表示只有肯做事、會做事的呂國華才能協助縣長林姿妙有效推動縣政

工作。

在掃街車隊出發前，張善政與呂國華先舉行一場記者會，張善政表示現在全台都在造勢，看到前天台中的挺韓造勢活動，即使風大雨大，現場依然湧入30萬人，相對於民進黨原本也要舉行一場聯合造勢活動卻臨時取消，這場選舉的勝負已定。

張善政並抨擊民進黨的立委只知盲從黨意、不聽民意，惹得民怨四起，如今更急著要推動反滲透法，就是因為民進黨知道他們國會席次不會再過半，因此才急著要現在推反滲透法，張善政呼籲民眾要抵制民進黨，讓立法院連一個民進黨的立委都沒有。

張善政還說，宜蘭科技園區過去不要製造業進駐，但現在產業發展已經不同，包括5G、大數據、物聯網等，都是年輕人創業的好機會，呂國華提出了許多相關政策，相較於陳歐珀，呂國華是真正為宜蘭做事情的好立委，選出什麼樣的立委代表宜蘭人的水準，希望大家全力支持呂國華。

(中時 )