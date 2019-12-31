美股獲利了結賣壓湧現，昨夜三大指數全面收低，而台股今日將封關，在外資昨轉賣超之下，今早集中市場、店頭市場雙雙開低，加上權王台積電(2330)疲弱不振，多頭士氣低落，萬二關警報響不停，台幣今早升破30元大關，資產股蠢蠢欲動，盤面持續由被動元件華新科(2492)、國巨(2327)、禾伸堂(2456)等擔綱撐盤主力，資金再流向中小型股，拉抬櫃買指數一度翻紅。分析師說，2020年即將來到，今日為2019年最後一個交易日，早盤台幣強勢升破30元大關，台股震盪整理，面臨萬二保衛戰。上週外資適逢聖誕假期，除自營商外，交易相對清淡，後市可待外資收假後觀察。

盤面表現上，遊戲股寒假旺季來臨，多頭人氣匯聚，網龍(3083)強漲7%以上、歐買尬(3687)漲幅逾6%、宇峻(3546)等紛紛揚升；被動元件持續延燒，華新科(2492)、國巨(2327)聯袂上漲、璟德(3152)持續放量上攻，再創波段新高368元；玉晶光(3406)挾著外資不斷買進及第4季業績有機會再刷新高，盤中再創波段新高567元；台積電(2330)三大法人昨日同步轉賣超3947張，昨夜ADR跌1.04%，今日壓低整理，跌幅約0.6%，失守5日線。

匯率方面，台北外匯市場新台幣兌美元匯率今以30.150元開盤，貶值1.5分，但隨即反彈升值1角，盤中一度升破30元關卡，來到29.996元。市場指出，受國際熱錢持續湧入，加上月底外銷廠商拋匯帶動，新台幣近期漲勢強勁，短多格局似欲小不易。匯銀主管指出，2020開年後，若外資擴大匯入，央行要守住30元大關恐會更辛苦，可能再擴大調節力道。

分析師指出，台股仍守在五日均線之上，各期均線也呈多頭排列格局，年後外資歸隊補量，台股可望重啟下一波多頭行情。農曆過年前，暫無重要的總經議題，加上進入財報空窗期，操作上不妨考慮上市櫃公司看旺上半年業績動能的個股，5G、記憶體、iPHONE、汽車零組件與設備相關等。

(時報資訊)