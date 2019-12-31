台灣高鐵(2633)自1月21日起至1月30日規劃為期10天的春節疏運，由於旅客訂位踴躍，台灣高鐵經檢視運能調度情形後，決定再加開12班次，包括南下6班、北上6班列車，以加強服務旅客，1月2日凌晨零時起開放購票。

台灣高鐵2020年春節疏運期間共加開436班次列車（南下219班、北上217班），較平時班次增加約34％，總計10天提供1805班次列車的旅運服務，以加強服務春節返鄉、出遊旅運需求，截至12月31日上午8時為止，約62.8萬張車票完成訂位。

加開的南下6班次，分別在1月22日假期前夕：1317次（13:50）、1691次（21:10）；1月23日小年夜：1209次（08:40）、1691次（21:10）；1月24日除夕1607次（07:10）、1321次（15:50）。北上6班次，分別在1月27日初三1308次（09:45）、1330次（20:45）；1月28日初四1306次（08:45）、1330次（20:45）；1月29日收假日1622次（09:35）、1330次（20:45）。

配合春節連續假期，2月15日（六）調整為補上班日，台灣高鐵也為服務旅客通勤需求，於2月15日當日增開3班次北上列車，將自1月19日（日）開放購票。

(時報資訊)