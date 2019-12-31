港系外資看好隨著雲端需求的成長浪潮，伺服器等相關市場未來兩年將大幅成長，點名受惠股包括緯穎(6669)、智邦(2345)、世芯-KY(3661)、鴻海(2317)以及廣達(2382)等個股。

港系外資指出，預計由於雲端容量恢復，繼2017年、2018年所大量購買需求的換機升級，加上英特爾10奈米Ice Lake的推出，白盒服務器收入將在2019年小幅衰退1%之後，將在2020年、2021年增長14%以及16%。

伺服器市場自2019年第三季起已經開始出現早期復甦跡象，整體市場收入季增加，預計企業服務器的增長將在2020年正式轉向正增長，總體伺服器市場收入將在2020年、2021年成長5%以及7%，相較於2019年為-5%。

港系外資指出，超微AMD市占率從2017年第4季度的0.8％上升至2018年第4季度的3.2%，以及19年第3季度的4.3%，預計到2020年中期將達到10％的市占率，而ODM廠從2019年第4季度開始將新的EPYC 2 Rome伺服器交付給主要品牌和超大規模生產者，預計伺服器DRAM合約價格將在2020年第一季相較2019年第四季大幅反彈5%，這象徵著自2018年3季度以來首次提價。港系外資指出，隨著伺服器市場將大規模的成長下，DRAM短缺可能在2020年下半年左右加深，預計伺服器用的DRAM價格在2020年期間將上漲約20%。

博通也預計到2020年雲需求將進一步增加，特別是在2020年下半年採用200G/400G的情況下，我們預計在增長的推動下，2019-2022年超大規模交換收入將以每年20-30％的速度增長。

隨著伺服器等市場快速成長，港系外資點名ODM的首選是緯穎(6669)和智邦(2345)，它們分別是抓住超大規模伺服器成長和網路增長的最佳參與者，零組件方面，則首選因PCIe 4升級服務器滲透率遊行，以及在大陸市場搶食CPU機會的世芯-KY(3661)，另外，還看好鴻海(2317)、廣達(2382)等個股。

(時報資訊)