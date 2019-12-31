新竹一名李姓人夫在結婚時簽下了「愛妻宣言」，保證將永遠深愛妻子，如有違背諾言，名下的房產、資產、現金將歸於對方。不料，婚後卻遭妻子抓包，不斷以通訊軟體「約炮」，雙方鬧上法院。李男本想拿回「借名登記」於妻子名下的豪宅，最終遭法官駁回。

據判決書指出，李男與妻子在2018年8月結婚。據李男說法，兩人婚後初期相處融洽，不過妻子卻醉心於投資期貨、股市等金融商品，最終慘賠，後期幾乎仰賴他撫養，龐大的經濟壓力負身，妻子卻不多體諒。

隨後李男稱「為了讓妻子安心居住」買了一棟豪宅並「借名登記」在妻子名下，並表示李男是豪宅的所有權人，須待李男死亡後方歸妻子所有。然而妻子卻趁機將房產出售，令他非常寒心。

但妻子反駁，認為該棟豪宅若真是為了讓她安心居住，又怎麼會以借名登記的方式處理？老公的說詞明顯前後矛盾。隨後又提出了包括錄音檔和書面承諾書等證據。

隨著案件進行，法官發現了李男在結婚當天曾簽一份愛妻承諾書，保證自己的忠誠。然而法官也查到，李男使用手機軟體多次與多名女子連絡，並主動向對方表示「想做愛嗎」、「想不想在電話裡愛愛嗎？」等語，由於李男提不出有利的證據，最終法官僅能以現有證據駁回李男之訴。

(中時電子報)